Quando il prestito al Benevento è terminato, Vittorio Parigini sembrava essere solo di passaggio al Torino. Nel ritiro di Bormio è invece riuscito a stupire Walter Mazzarri che lo ha impiegato come esterno di sinistra sia nel 3-5-2 che nel 3-4-3: a differenza di quanto si pensava Parigini non è stato ceduto e ora è stato tolto dal mercato. Niente cessione all'estero per l'ex Primavera che rimarrà dunque in granata.



Parigini non è l'unico calciatore del Torino ad essere stato tolto del mercato: anche Simone Edera non partirà. Nelle ultime ore di calciomercato il numero 20 è stato richiesto da Parma e Frosinone, ma il suo futuro sarà ancora a tinte granata.