Per la partita contro il Napoli, in programma sabato prossimo allo stadio Maradona, il tecnico del Torino, Ivan Juric, potrebbe recuperare due giocatori molto importanti: Samuele Ricci e Aleksej Miranchuk.



Entrambi sono fuori da diverso tempo a causa di diversi problemi muscolare ma stanno ora lavorando per rientrare in gruppi e l'allenatore croato spera di averli a disposizione per la prossima partita di campionato.