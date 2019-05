Quella contro la Lazio potrebbe essere l'ultima partita da calciatori del Torino per Salvador Ichazo e Antonio Rosati, rispettivamente il secondo e il terzo portiere della squadra granata. Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza e potrebbero lasciare la squadra granata a partire dal prossimo 1 giugno.



Ichazo in questa stagione, a causa di alcuni problemi fisici che hanno fermato Salvatore Sirigu lo scorso dicembre per alcune settimane, ha potuto collezionare tre presenze in questo campionato (oltre a una in Coppa Italia), Rosati invece non è mai sceso in campo. Chissà se contro la Lazio Mazzarri possa decidere di dare un po' di spazio a entrambi.