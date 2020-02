Tra i giocatori che Moreno Longo convocherà per la partita di sabato del suo Torino contro il Napoli ci saranno anche due Primavera: il difensore Wilfred Singo e il centrocampista Michel Adopo.



Entrambi sono da tempo aggregati alla prima squadra (tanto che hanno tutti già esordito in questa stagione), ma sono comunque stati spesso lasciati alla Primavera di Marco Sesia. Ma la prossima giornata del campionato giovanile non si giocherà, anche per questo Longo porterà a Napoli sia Singo che Adopo.