Il Torino crede fortemente in un piazzamento europeo e, in caso di ritorno in Europa League il presidente granata Urbano Cairo ha pronta una super campagna acquisti. Oltre a Cutrone, per cui servirà trattare col Milan, ci saranno altri due regali con trattative già imbastite. Secondo Tuttosport, infatti, i nomi caldi sono quelli di Roberto Pereyra, ex Juventus oggi al Watford e Manuel Lazzari, esterno a tutta fascia della Spal e perfetto per il 3-5-2 di Mazzarri.