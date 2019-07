Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino nelle prossime settimane c'è Kevin Bonifazi. Se il difensore dovesse essere effettivamente ceduto, la società granata tornerebbe sul mercato alla ricerca di un nuovo centrale per completare il reparto arretrato a disposizione di Walter Mazzarri.



Nella lista dei possibili arrivi in difesa del Torino c'è sempre Luka Bogdan, difensore croato di proprietà del Livorno. Sul giocatore, però, è vivo anche l'interessa del Brescia, neopromosso in serie A. Tra le due società potrebbe andare in scena un vero e proprio duello di mercato.