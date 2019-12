Tra i giocatori seguiti dal Torino per il mercato di gennaio c'è anche Alfred Duncan del Sassuolo. Il centrocampista ghanese non è però una priorità per la società granata che cerca giocatori con altre caratteristiche.



Duncan è un mediano di quantità, bravo soprattutto nel recuperare palloni. Il Torino è invece alla ricerca di giocatori di qualità, dotati tecnicamente e in grado di fare la differenza quando sono in possesso del pallone. Su di lui c'è la Fiorentina.