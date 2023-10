Duvan Zapata si ferma. La brutta notizia per il Torino arriva alla vigilia della gara con l'Inter, dove non ci sarà il colombiano.



KO - L'attaccante ha riportato un trauma elongativo al retto femorale sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. Questo quanto riporta il club con il bollettino fornito alla stampa.



RECORD NEGATIVO - Al suo posto, Juric dovrebbe puntare su Sanabria, reduce dagli impegni con la nazionale paraguaiana e che sarà però disponibile a poco più di 24 ore dal match. Per l'ex Atalanta un'altra occasione sfumata per rompere un tabù. Quella nerazzurra è infatti la squadra contro cui l'attaccante colombiano del Torino ha disputato più minuti (483) in gare casalinghe senza segnare alcun gol in Serie A.