Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, in queste ultime di mercato è alla ricerca di un trequartista di qualità da consegnare al tecnico Ivan Juric. La prima scelta è Junior Messias ma l'accordo tra la società granata e il Crotone non è ancora stato trovato e sul brasiliano è ora piombato anche il Milan.



L'alternativa a Messias è Josip Brekalo, trequartista croato di proprietà del Wolfsburg. Nella giornata di domani il dt Vagnati ha in programma due appuntamenti: uno con il Crotone per Messias, l'altro con il Wolfsburg proprio per Brekalo.