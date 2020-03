Salvo sorprese, Lorenzo De Silvestri anche nella prossima stagione vestirà la maglia del Torino. Nonostante lo stop al calcio giocato, la trattativa per il rinnovo del suo contratto (in scadenza il prossimo 30 giugno) è proseguita telefonicamente.



Non appena l'emergenza sanitaria che ha investito l'Italia sarà alle spalle, le varie parti in causa nella trattativa si incontreranno per formalizzare il rinnovo del contratto di De Silvestri.