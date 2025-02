Torino, è fatta per la cessione di Ilic allo Spartak Mosca: i dettagli

Getty Images

Dopo gli arrivi a centrocampo di Cesare Casadei, a titolo definitivo, e di Eljif Elmas, in prestito, il Torino ha chiuso per la cessione di Ivan Ilic allo Spartak Mosca. I granata hanno trovato l'intesa con il club russo sulla base di circa 17 milioni più bonus per un totale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni.

La conferma arriva direttamente da Gianluca Di Marzio, che dà ormai per fatto l'affare che, a breve, porterà Ilic in Russia. Il centrocampista, arrivato dal Verona nel gennaio del 2023, lascia il Torino dopo 61 presenze in due anni, sette gol e sei assist. In questa stagione, condizionata ache da problemi al bicipite femorale e al ginocchio, ha realizzato una rete in dodici partite giocate, di cui otto dal primo minuto.