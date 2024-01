Torino, è fatta per Radonjic al Maiorca: le ultime

Nemanja Radonjic sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore del Maiorca. Il trequartista ha lasciato nel pomeriggio Torino e con un aereo privato si è recato in Spagna per firmare con quella che sarà la sua nuova società.



Da diverso tempo il trequartista era ai margini della squadra e negli ultimi mesi ha visto pochissimo il campo, un po' per questioni tecniche legate al cambio di modulo adottato da Ivan Juric, un po' per motivi comportamentali (il tecnico granata lo ha escluso più volte dai convocati perché non lo vedeva allenarsi con il giusto impegno).



Sulle tracce di Radonjic c'erano diverse squadre, tra cui il San Josè e l'Olympiakos, ma il trequartista ha rifiutato l'offerta de club americano per restare in Europa, quello greco invece ha avanzato una proposta solamente per un prestito mentre l'intenzione del Torino era quella di cederlo a titolo definitivo o al massimo in prestito con diritto di riscatto. Proprio sulla base di un prestito con diritto di riscatto è stato ora trovato un accordo con il Maiorca. Nelle prossime ore Radonjic effettuerà le visite mediche e firmerà il proprio contratto con il la società spagnola.