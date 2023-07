Adrien Tameze diventerà preso un nuovo calciatore del Torino. La società granata ha trovato l'accordo con il Verona per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista per una cifra intorno ai 3 milioni di euro (l'affare è slegato dalla trattativa per Josh Doig e anche a quella del possibile ritorno di Simone Verdi in Veneto).



Nelle prossime ore Tameze firmerà il contratto con la società granata, poi effettuerà le visite mediche e domani dovrebbe raggiungere i compagni nel ritiro di Pinzolo.