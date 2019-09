Alla fine sarà Samir Ujkani il vice di Salvatore Sirigu al Torino. Il portiere kosovaro nella giornata di ieri ha trovato l'accordo con la società granata e questa mattina ha svolto le visite mediche di rito nel capoluogo piemontese.



Ujkani arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dal ​Çaykur Rizespor (società turca) e ha firmato un contratto per una stagione. Il portiere ha alle spalle una lunga esperienza nel campionato italiano avendo militato in precedenza nel Palermo, nel Novara, nel Chievo Verona, nel Genoa e in serie B al Latina, al Pisa e alla Cremonese.