Il ritiro del Torino a Santa Cristina Valgardena è ufficialmente finito. Quello di questa mattina è stato l'ultimo allenamento della squadra di Ivan Juric in Trentino Alto Adige, intorno alle ore 14, dopo il pranzo in hotel, la formazione granata ha lasciato il ritiro ed è partita alla volta della Francia.



Domani pomeriggio, infatti, alle 18 il Torino sarà impegnato in un'amichevole di prestigio internazionale contro il Rennes.