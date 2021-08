Tommaso Pobega sta per diventare un giocatore del Torino. Da alcuni giorni la società granata e il Milan hanno trovato l'accordo per il passaggio in prestito del centrocampista alla corte di Ivan Juric e, non appena i rossoneri avranno chiuso per l'arrivo di Tiémoué Bakayoko dal Chelsea, l'affare potrà essere chiuso e l'allenatore croato avrà il rinforzo tanto atteso in mezzo al campo.



Pobega, nei piani della società granata, sarà il partner di Rolando Mandragora in mezzo al campo nel 3-4-2-1 di Ivan Juric.