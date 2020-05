Nelle prossime ore Davide Vagnati potrebbe diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Torino. Il Consiglio di Lega ha dato l'ok alla società granata per l'immediato tesseramento del dirigente (un passaggio necessario visto che in questa stagione aveva già lavorato per un altro club, la Spal): ora si attendono solamente le firme sul contratto e l'annuncio.



Vagnati porterà con sé dalla Spal anche una serie di suoi collaboratori. Resta invece da definire la posizione del direttore sportivo uscente del Torino: Massimo Bava.