Quella che si sta concludendo non è certamente stata una stagione fortunata per Antonio Barreca: il giovane terzino del Torino ha prima dovuto fare i conti con una serie di infortuni che lo hanno spesso costretto a guardare i propri compagni giocare dalla tribuna, poi con l'ottimo momento di forma dei due terzini titolari, Lorenzo De Silvestri e Cristian Ansaldi. Per il giocatore cresciuto proprio nel vivaio granata gli spazi a disposizione in campo sono stati pochi.



Barreca potrebbe però rimpinguare il proprio bottino personale di presenze in questo finale di campionato, a partire da domenica quando il Torino affronterà la Spal. Proprio nella prossima partita il numero 23 granata potrebbe ritrovare una maglia da titolare.