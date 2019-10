E' iniziato questo pomeriggio il ritiro punitivo del Torino decido dal tecnico Walter Mazzarri e dal presidente Urbano Cairo dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio. E' la prima volta che l'allenatore toscano porta in ritiro la squadra per cercare di farle ritrovare concentrazione e tranquillità e uscire dalla crisi di risultati e gioco delle ultime settimane.



Quella del ritiro è l'ultima carta a disposizione di Walter Mazzarri che, se non dovesse riuscire a battere la Juventus, rischierebbe fortemente l'esonero.