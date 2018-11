C'è rammarico in casa Torino dopo Il pareggio ottenuto alla Sardegna Arena contro il Cagliari: una vittoria avrebbe infatti permesso a Belotti e compagni di salire al sesto posto in classifica. L'unica consolazione per lo 0-0 ottenuto in terra sarda è che la formazione granata ha così allungato la propria striscia di risultati utili in trasferta.



Torino e Juventus in questo campionato detengono un piccolo record: sono le uniche due squadre a non aver mai perso lontano dal proprio stadio. I bianconeri hanno finora sempre vinto, i granata hanno invece collezionato due vittorie e cinque pareggi.