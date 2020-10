Domani comincia una settimana molto importante per il futuro di Marco Giampaolo: il Torino affronterà in sette giorni la Lazio, poi il Genoa e infine il Crotone, dopodiché la serie A si fermerà per lasciare spazio alle nazionali. Quello sarà il momento in cui Urbano Cairo e Davide Vagnati faranno il punto sull'operato di Marco Giampaolo dopo un inizio di campionato caratterizzato da risultati negativi.



Giampaolo non potrà quindi sbagliare le prossime tre partite se vorrà mantenere saldo il suo posto in panchina.