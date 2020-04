Riccardo Marchizza è l'obiettivo numero uno del Torino per la difesa. Il direttore sportivo granata, Massimo Bava, crede molto nelle qualità e nella crescita del giovane centrale di proprietà del Sassuolo ma in questa stagione in prestito all'Ascoli: per questo motivo lo sta seguendo con grande interesse.



Il Torino ha già iniziato a sondare il terreno con la società neroverde e con l'entourage del giocatore: l'obiettivo di Bava è quello di riuscire ad assicurarsi già nella prossima estate il cartellino di Marchizza, che potrebbe così diventare uno dei difensori del Toro del futuro.