Dopo una serie di stagioni al di sotto delle aspettative nel campionato italiano, prima con il Milan e poi con il Torino, M'Baye Niang in questa stagione sta finalmente mostrando le proprie qualità nel campionato francese, con la maglia del Rennes (squadra con la quale ha appena vinta la Coppa di Francia).



Niang è ancora un giocatore di proprietà del Torino ma il club francese sembra intenzionato a esercitare la clausola per il riscatto e versare nelle casse granata i 15 milioni di euro per acquistare l'attaccante. Nel frattempo, come riporta Gazzetta.it, Niang ha parlato della corsa alla Champions in serie A e non ha avuto dubbi nell'indicare quale squadra spera che possa raggiungere il quarto posto: "​Al Torino, che sta facendo un grande campionato, auguro di andare in Champions".