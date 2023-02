Duello di mercato in prospettiva per Torino e Sassuolo.



I due club avrebbero messo entrambi gli occhi su uno dei giovani più promettenti del campionato di Serie B, cresciuto nelle giovanili dell'Inter ma attualmente in forza al Modena. Si tratta del centravanti classe 2002 Nicholas Bonfanti, autore di sei reti nel campionato cadetto in corso.



Prestazioni non sfuggite agli osservatori di granata e neroverdi, intenzionati a garantire al ragazzo, nipote e figlio d'arte, quel salto di categoria solo sfiorato ai tempi della Primavera nerazzurra.



Lo scrive Tuttosport.