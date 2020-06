Oltre che per Giacomo Bonaventura e per Joao Pedro, Torino e Roma nella prossima sessione di mercato si sfideranno anche per Augustin Urzi: a riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.



L'attaccante argentino del Banfield è seguito con molta attenzione dai due club: ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro ma può essere acquistato a cifre inferiori, intorno ai 10 milioni di euro. Granata e giallorossi lo stanno monitorando ma sulle tracce di Urzi ci sono anche altri club italiani.