Ricardo Rodriguez da due giorni ha raggiunto il Torino nel ritiro di Santa Cristina Valgardena, dopo che aveva goduto di qualche giorno in più di vacanza essendo stato protagonista agli Europei con la Nazionale svizzera.



Il terzino difficilmente sarà a disposizione di Ivan Juric nel corso della stagione: Rodriguez non rientra infatti più nei piani della società granata e il direttore tecnico Davide Vagnati è già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione che, con ogni probabilità, sarà all'estero.