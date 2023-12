Peer Schuurs è tornato a Torino e quest'oggi ha fatto visita ai propri compagni di squadra al Filadelfia. Il difensore, dopo l'operazione al ginocchio, è tornato in Olanda dove sta effettuando la riabilitazione, pur mantenendosi sempre in contatto con i compagni, il tecnico Ivan Juric e lo staff.



La riabilitazione di Schuurs sta procedendo bene, senza particolari intoppi, ma serviranno ancora parecchi mesi prima di poterlo vedere in campo: il suo campionato è infatti già finito e rientrerà con l'inizio della prossima stagione.