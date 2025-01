Torino, è ufficiale Elmas: i dettagli

in questa finestra invernale di mercato. Completato l'iter delle visite mediche, il club granata ha diffuso una nota per comunicareIl giocatore macedone, che ha già indossato la maglia del Napoli in Italia, si trasferisce alla corte di Paolo Vanoli con la formula del prestito con diritto di riscatto, a 17 milioni di euro, dal Lipsia.Questo è il comunicato ufficiale pubblicato dalla società torinese:Elmas è nato a Skopje, in Macedonia, il 24 settembre 1999. Cresciuto nelle giovanili del Rabotnički e della Stella Rossa, ha esordito nella massima serie macedone con la maglia del Rabotnički Skopje nell’ottobre 2015, ad appena 16 anni. Dopo due stagioni in patria in cui ha collezionato 46 presenze, 8 gol e 8 assist, nel 2017 si è trasferito al Fenerbahce.Nei due anni in Turchia ha totalizzato 47 match, segnando 4 gol e servendo un assist, e preso parte anche alle qualificazioni alla Champions League e all’Europa League. Nel 2019 l’approdo in Italia, al Napoli, e l’esordio in maglia azzurra il 17 settembre 2019 nella gara di Champions League contro il Liverpool. Per lui con i partenopei quattro stagioni e mezza, impreziosite della vittoria della Coppa Italia nel 2020 e dello Scudetto nel 2023. In totale ha collezionato 189 partite, 19 gol e 11 assist prima di essere acquistato, nel gennaio 2024, dal RB Lipsia, con cui ha giocato 22 match tra campionato e coppe. Per lui anche 65 presenze, 13 gol e 10 assist con la nazionale della Macedonia”.ma la Lazio continua ad essere la soluzione prioritaria sia per il gradimento dell'ex giocatore dell'Inter che per il club londinese, che confida di incassare una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro tra parte fissa e percentuale sulla futura rivendita.