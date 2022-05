Dopo le ultime settimane, in cui Andrea Belotti si è preso del tempo per decidere se rinnovare il contratto che lo lega al Torino, adesso la società ed i tifosi granati stanno cominciando a perdere la pazienza. Il Gallo ha scelto di galleggiare su una decisione che riguardo il suo futuro e ancora adesso non ha scelta: tutto appare come una melina senza senso se non quello di cominciare ad infastidire Cairo e company.



Sulle pagine di quest’oggi de La Stampa viene cercato di fare luce sulla trattativa: l’attaccante Campione d’Europa è seguito da tante squadra, italiane ed estere, tra cui anche la Fiorentina di Rocco Commisso. Come riportato dal quotidiano la dirigenza gli aveva chiesto di decidere entro la settimana scorsa, ma poi è arrivata la deroga ad oggi con la logica che non avrebbe dovuto portare il capitano granata ad andare oltre per mettere un punto sulla sua carriera.



Il presidente Cairo nelle scorse settimane gli aveva un contratto a circa 3 milioni di euro a stagione piu bonus legati a presenze e reti, ma adesso la società non può perdere più tempo poiché deve cominciare a programmare un mercato: l'ultimatum per Belotti è nei fatti. Pure Juric, che è un suo sponsor, ha esaurito la pazienza perché vuole un gruppo motivato e non accetta tentennamenti. Nessuno si sarebbe aspettato un lunghissimo momento di pausa quando il quadro era chiaro, ed adesso il destino del Gallo sembra essere sempre più lontano da Torino.