Con Gleison Bremer sono ora tre i nuovi acquisti del Torino in questa sessione di mercato. Il presidente Urbano Cairo, stufo di aspettare una risposta da parte del Santos per Lucas Verissimo, ha deciso di puntare sul centrale classe 1997 acquistandolo a titolo definitivo dall'Atletico Mineiro. Bremer, dopo aver effettuato le visite mediche ieri a Torino, è già arrivato a Bormio e questo pomeriggio si è allenato per la prima volta agli ordini di Walter Mazzarri.



Nel 3-5-1-1 Bremer si dovrebbe contendere una maglia da titolare con Armando Izzo: nell'allenamento di questo pomeriggio, infatti, Mazzari lo ha provato proprio in questa posizione. Al centrale brasiliano, che era finito nel mirino anche del direttore sportivo della Roma, Monchi. Nonostante la giovane età, Bremer con l'Atletico Mineiro, dal giorno del suo esordio nel massimo campionato contro la Chapecoense nel 2017, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in squadra diventando presto uno dei titolari della squadra. Ora non gli resta che ambientarsi il prima possibile nella nuova squadra per cercare di guadagnarsi un ruolo da titolare anche nel Torino.