Nell'ultimo giorno di trattative, il Torino ha messo a segno due colpi: l'attaccante Federico Bonazzoli, arrivato dalla Sampdoria, e il trequartista Amer Gojak, arrivato dalla Dinamo Zagabria.



Sono ora stati comunicati i numeri di maglia scelti dai due giocatori: Bonazzoli ha optato per il 26, Gojak invece ha scelto una maglia pesante come la 10, lasciata libera da Iago Falque, ceduto qualche settimana fa in prestito al Benevento.