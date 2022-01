In questa nuova avventura al Torino, Samuele Ricci indosserà il numero 28, lo stesso numero che aveva anche a Empoli.



"Il numero di maglia? Ho scelto il 28 perché è il compleanno del mio babbo. L’ho scelta subito quando ho iniziato a giocare nei grandi e me la sono tatuata addosso. E anche in questa avventura ho deciso di tenerlo. Compie gli anni il 28 agosto, una settimana dopo di me. Con la mia famiglia ho un bellissimo rapporto, mi hanno aiutato tanto nella mia vita, mi sono molto vicini sia per quello che faccio in campo sia fuori" ha spiegato lo stesso Ricci a Torino Channel.