Il Torino ha ufficializzato l'acquisto di Antonio Sanabria dal Real Betis. L'attaccante paraguaiano si è trasferito sotto la Mole a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2025.



Per questa sua prima avventura con la maglia granata, Sanabria ha scelto il numero 19, lo stesso che aveva anche in Spagna in biancoverde. L'ultimo giocatore del Torino ad avere indossato questo numero è stato Vitalie Damascan.