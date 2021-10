Alla vigilia della partita contro il Milan, in conferenza stampa, il tecnico granata Ivan Juric ha iniziato a far sentire la propria voce chiedendo rinforzi alla società nel mercato di gennaio.



Il primo obiettivo del Torino nel mercato di riparazione è Sofyan Amrabat, centrocampista che ha già lavorato con Ivan Juric al Verona e che era stato trattato proprio dalla società granata in estate. Allora la mancata cessione di Tomas Rincon bloccò la trattativa, ora però il Torino proverà nuovamente a portarlo alla corte del tecnico croato.