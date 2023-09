Alessandro Buongiorno non sarà in campo contro il Verona (e con ogni probabilità salterà anche il derby contro la Juventus) per via della lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro. Al suo posto giocherà il neo acquisto Saba Sazonov, che ha già debuttato con la maglia del Torino nel turno infrasettimanale contro la Lazio.



Il georgiano giocherà al centro dei tre di difesa con Perr Schuurs che agirà sulla destra e Ricardo Rodriguez che invece giocherà a sinistra.