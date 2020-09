Domani pomeriggio a Firenze Marco Giampaolo farà il suo esordio ufficiale sulla panchina del Torino: la formazione che manderà in campo sarà basata sul suo solito 4-3-1-2.



In porta ci sarà ovviamente Sirigu, la linea a quattro di difesa dovrebbe essere composta, da destra verso sinistra, da Izzo (in vantaggio nel ballottaggio con Vojvoda), Nkoulou, Bremer e Murru (in vantaggio su Ansaldi). A centrocampo spazio a Meité, Rincon e Linetty. Berenguer agirà invece da trequartista alle spalle della coppia Zaza-Belotti.