Per il derby di sabato contro la Juventus il tecnico del Torino, Ivan Juric, sarà costretto a cambiare la propria difesa: Koffi Djidji non ci sarà per via del cartellino rosso rimediato contro il Venezia.



I possibili sostituti dell'ivoriano sono tre: David Zima, Alessandro Buongiorno e Armando Izzo. Quest'ultimo è alle prese con una lombalgia e potrebbe non farcela a recuperare per la partita, il favorito a una maglia da titolare è quindi Zima, che per caratteristiche tecniche è più adatto a giocare sul centrodestra.