L'infortunio patito da Simone Zaza contro il Wolverhampton costringerà Walter Mazzarri a rivedere l'attacco del suo Torino. Il numero 11, infatti, non sarà a disposizione, così come non ci sarà Iago Falque (out per un problema alla caviglia patito a fine luglio contro il Debrecen).



Ad affiancare Belotti contro l'Atalanta (unico attaccante di ruolo a disposizione di Mazzarri per domenica) sarà dunque Alejandro Berenguer in una posizione ibrida tra trequartista e seconda punta. Un ruolo in cui ha già giocato in alcune occasioni nella scorsa stagione.