Il direttore sportivo del Torino nella prossima stagione potrebbe non essere più Davide Vagnati. Il presidente Urbano Cairo non è infatti soddisfatto dell'operato del dt e per questo l'ipotesi di un possibile cambio a fine campionato sta prendendo sempre più piede.



Il principale candidato alla sostituzione di Vagnati nel ruolo di ds è Daniele Faggiano, ex direttore sportivo di Parma e Genoa che al momento è senza squadra.