Si avvicina la trasferta di lunedì in casa del Bologna e, ora che sono rientrati tutti i giocatori impegnati in giro per il mondo con le varie nazionali, Ivan Juric può fare il punto sulla situazioni infortunati nel suo Torino. Per la partita del Dall'Ara, oltre a Perr Schuurs la cui stagione è già terminata, non ci sarà neanche Samuele Ricci. Improbabile anche un rientro di Karol Linetty.



Può invece rientrare nell'elenco dei convocati Koffi Djidji, anche se il difensore è molto indietro a livello di condizione fisica e difficilmente scenderà in campo.