"Il Torino voleva Joao Pedro ma proponeva solo scambi. Noi non eravamo interessati ai calciatori granata" ha spiegato il presidente del Cagliari, Tommaso Giullini, in un'intervista a Tuttosport parlando della trattativa di quest'estate per l'attaccante brasiliano.



Ma chi sono i giocatori che il Torino ha proposto al Cagliari come contropartita per Joao Pedro? Curiosamente sono tre che hanno in comune lo stesso nome: Simone. Parliamo di Zaza, Edera e Verdi.