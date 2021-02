Per la partita di martedì contro la Lazio, nel caso in cui si giochi, Davide Nicola dovrà attingere alla formazione Primavera per avere almeno alcuni giocatori da portare in panchina. Ma chi sono i Primavera del Torino che potrebbero essere convocati?



Tra questi c'è il difensore Christian Celesia, che lo scorso anno aveva esordito in serie A con Moreno Longo. Tra i possibili convocati anche i centrocampisti Jean Freddi Greco, ​Krisztofer Horváth e ​Altin Kryeziu.