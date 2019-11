Per la trasferta di sabato in casa del Brescia il Torino dovrà fare a meno di Daniele Baselli. Il centrocampista ha riportato una distorsione alla caviglia nell'allenamento di martedì pomeriggio e, per questo motivo, sarà costretto a saltare la delicata trasferta in casa al Rigamonti.



Per sostituire il suo numero 8, Walter Mazzarri si affiderà a Sasa Lukic che, dopo la prestazione insufficiente contro la Lazio, è partito solamente dalla panchina nel derby contro la Juventus.