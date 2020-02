Nell'allenamento di questa mattina al Filadelfia si è fermato Alejandro Berenguer a causa di una lombalgia. Lo spagnolo è uno dei giocatori più in forma del Torino in questo momento e a Napoli avrebbe dovuto agire come mezzala di sinistra nel 3-5-2, ma molto probabilmente non ci sarà.



Chi lo sostituirà contro i partenopei? Sarà Daniele Baselli, al rientro dall'infortunio. Confermati invece in mezzo al campo Sasa Lukic e Tomas Rincon. Dovrebbe invece partire dalla panchina Soualiho Meité.