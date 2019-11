Per la partita di sabato contro l'Inter il Torino dovrà fare a meno di due pedine importanti come Diego Laxalt e Lyanco. Entrambi sono tornati infortunati dagli impegni con le rispettive nazionali e saranno costretti ai box per almeno un mese (il brasiliano rischia uno stop ancora più lungo).



A sostituire Lyanco nella difesa a tre del Torino sarà il connazionale Gleison Bremer (in netto vantaggio su Koffi Djidji), al posto di Laxalt sulla fascia sinistra toccherà invece a Ola Aina.