In casa Torino non si sono ancora perse del tutto le speranze di riuscire a convincere Andrea Belotti a rinnovare il proprio contratto e restare. Anche il (quasi) neo allenatore Ivan Juric scenderà in campo in prima persona per far in modo che il Gallo possa restare.



Juric nei prossimi giorni parlerà con Belotti e cercherà di fare leva sulle sue ambizioni e sul desiderio di portare il Torino in Europa per convincere il Gallo a rimanere.