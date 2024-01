Torino: ecco cosa manca per chiudere l'operazione Rafa Mir

Rafa Mir potrebbe essere presto un giocatore del Torino. L'attaccante spagnolo è finito nel mirino della società granata e il direttore tecnico Davide Vagnati è al lavoro per cercare di chiudere l'accordo con il Siviglia per un prestito con diritto di riscatto del giocatore. Ma cosa manca per arrivare alla fumata bianca? Il sì dello stesso calciatore.



Rafa Mir ha chiesto un po' di tempo per riflettere sul proprio futuro e decidere se lasciare o no il Siviglia. In questa stagione non ha trovato molto spazio e ha giocato più che altro spezzoni di partita, entrando spesso negli ultimi venti minuti di gioco. Sa che se dovesse restare a Siviglia rischierebbe di restare ai margini della squadra e per questo sta valutando con particolare attenzione la possibilità di andare via ma, allo stesso tempo, è legato al suo attuale club.



In casa Torino c'è comunque ottimismo riguardo alla possibilità di chiudere l'operazione nei prossimi giorni, in modo che Ivan Juric possa avere un rinforzo per il suo reparto offensivo. Anche perché Demba Seck è stato ceduto in prestito al Frosinone e altri due giocatori hanno le valigie in mano in attesa dell'offerta giusta: Nemanja Radonjic e Yann Karamoh.