Dennis Praet è sempre più vicino al ritorno al Torino, ma per vedere nuovamente il belga indossare la maglia granata bisognerà ancora aspettare: il Leicester ha accettato la proposta della società granata per un prestito con obbligo di riscatto a 8,5 milioni di euro ma prima di lasciar partire il belga deve acquistare il suo sostituto.



Il club inglese ha già avviato una trattativa con l'Atalanta per Jerome Boga: se andrà in porto Praet arriverà al Torino.