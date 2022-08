Andrea Cistana è uno degli obiettivi di mercato del Torino per rinforzare la difesa. Il suo eventuale arrivo dal Brescia dipende però dalla cessione di Armando Izzo: prima di acquistare un altro difensore, la società granata deve infatti cedere il centrale napoletano.



Solamente nel caso in cui la cessione di Izzo dovesse andare in porto il Torino si butterà sul centrale di proprietà del Brescia.