La carriera di Nicolas Nkoulou al Torino è giunta alla conclusione, il difensore infatti non ha rinnovato il proprio contratto e andrà via a parametro zero. Tra le società che più di tutte sono interessate al giocatore c'è l'Olympique Marsiglia, squadra nella quale ha già giocato.



Nkoulou è stato uno dei perni della difesa dell'Olympique Marsiglia dal 2011 al 2016 e sarebbe lieto di tornare a vestire la maglia biancoazzurrra del club francese.